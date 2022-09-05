В Мариуполе раздался громкий взрыв: ликвидирован оккупант, - Андрющенко

Местные власти анонсировали "приятные новости из Мариуполя".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Около 17:50 громкий взрыв, который слышал почти весь город. Наше сопротивление мягко намекает на подготовку к Мариупольской бавовне. А значит сегодня нас ждут приятные новости из Мариуполя", - написал он и разместил фото с облаком дыма.

Через некоторое время он обновил сообщение, добавив, что движение сопротивления Мариуполя подтвердило ликвидацию минимум одного оккупанта.

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На странице "Мариуполь. Сопротивление" отметили, что это "репетиция мариупольской бавовни". Также отметили, что оккупанты, вероятно, объяснят произошедшее "разминированием".

"Подробности – скоро… Есть! -1 мр**ь в нашем городе. Играем дальше", – добавили в сообществе.