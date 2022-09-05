Россия больше не является надежным поставщиком энергии для Германии, – вице-канцлер Габек

Германия не имеет доверия к России как к надежному поставщику энергии и перестала рассчитывать на российский газ при выработке стратегии энергобезопасности.

Об этом заявил вице-канцлер – министр экономики ФРГ Роберт Габек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Поставки газа из России больше не играют роли с точки зрения соображений в сфере безопасности, по моему мнению. Я не верю – уже летом не верил, – что на Путина можно положиться… Мы сможем решить наши проблемы, и мы их решим независимо от решений Путина… Мы справимся без Путина", - сказал политик.

По словам Габека, то, что "Северный поток" не подключен снова к сети, не стало неожиданностью. По его мнению, неожиданностью было бы, случись наоборот.

Министр заявил, что единственное, что в России остается "надежным", – это распространение лжи. "Единственное, на что мы можем положиться, это постоянная неправда, которая касается "Северного потока" и трансформаторов. Это значит, что мы должны обеспечивать наше энергоснабжение по-другому", – сказал Габек.

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В этой связи он отметил, что работа над строительством LNG-терминалов идет очень активно, импорт топлива из соседних стран увеличивается, закупается газ на рынках, газохранилища заполняются, принимаются меры по экономии и т.д.

Габек убежден, что немецкий народ все понимает и готов экономить энергию. У Германии достаточно возможностей для стабильного энергообеспечения, заверил вице-канцлер.