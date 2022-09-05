Уничтожен склад, с которого брали ракеты С-300 для обстрелов Харькова, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал информацию о том, что ВСУ уничтожили склад боеприпасов, которыми российские оккупанты обстреливали Харьков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем обращении заявил Владимир Зеленский.

Он отметил: "А особенно хочу сегодня поблагодарить бойцов одной из наших реактивных артиллерийских бригад, которые своим точным огнем уничтожили именно тот российский склад, из которого оккупанты брали ракеты С-300 для бомбардировки Харькова. Хорошая вещь MLRS. Спасибо, наши герои!

И обязательно будет оккупантам ответ и за сегодняшний ракетный удар по Кривому Рогу, и за постоянные обстрелы Зеленодольска, обстрелы Никополя, Черниговской и Сумской областей, Харьковщины, городов Донбасса и всей нашей территории".

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