В России создают два новых завода по ремонту бронетехники
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Российским оккупантам не хватает мощностей по ремонту бронетехники, поврежденной в ходе боев в Украине. Они вынуждены создавать новые предприятия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 2 сентября подписал распоряжение о создании при Министерстве обороны РФ двух новых бронетанковых заводов.
Основной целью деятельности предприятий определено "осуществление ремонта бронетанкового вооружения и техники, автомобильной техники в интересах обороны".