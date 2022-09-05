G7 обеспокоена законопроектом №7654: "Создает неопределенность вокруг процедур отбора руководства ключевых антикоррупционных институций Украины"

Послы государств "Группы семи" в понедельник выразили обеспокоенность законопроектом 7654, который отменяет требование директора Национального антикоррупционного бюро не сотрудничать с политическими партиями или быть их членом.