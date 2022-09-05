В течение 5 сентября россияне обстреляли 5 громад Сумщины, выпустив 39 снарядов и мин, - Живицкий
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Российские оккупанты 5 сентября неоднократно обстреливали Сумскую область. В военной администрации зафиксировали попадания по двум громадам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале написал руководитель ОВА Дмитрий Живицкий.
"Сегодня в течение дня россияне совершили 6 обстрелов пограничных громад Сумской области, в ходе которых зафиксировано 39 прилетов из САУ и минометов, также 2 очереди из стрелкового оружия.
Под российским огнем оказались Середино-Будская, Эсманская, Шалыгинская, Миропольская, Новослободская громады.
К счастью, без потерь", – отметил он.