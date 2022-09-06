Украина наступает не только на Херсонщине, - Зеленский

Украинские войска сосредоточены не только на наступлении в Херсонской области.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью ABC News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

Президент подчеркнул, что украинцам "нужно шаг за шагом деоккупировать нашу территорию". "Эта задача сложная, и она зависит не только от нас, но я уверен, что так и будет", - добавил он, отметив, что это только вопрос времени.

На вопрос, почему украинские военные решили начать контрнаступление именно в Херсонской области, Зеленский ответил: "Я не скажу, что контрнаступление только на Херсон… Есть направление или направления – множественные – и мы должны двигаться вперед".

По просьбе уточнить, что Херсонское контрнаступление – не единственное, Зеленский сказал, что "не может говорить о деталях каких-либо военных действий". "Я хочу, чтобы враг получил от нас сюрпризы", - добавил он.

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