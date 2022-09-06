Оккупанты обстреляли ракетами Индустриальный район Харькова, под завалами жилого дома нашли тело женщины, - Терехов

Россияне обстреляли ракетами Индустриальный район Харькова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме мэр Харькова Игорь Терехов.

Ракетный обстрел Индустриального района. В одном случае попадание в частный жилой дом. Во время разбора завалов найдено тело женщины.

Во втором случае ракета прилетела недалеко от частного жилья. От разлета осколков вспыхнул дом. Без пострадавших", - говорится в сообщении.

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