Новости • Агрессия России против Украины, Война

Оккупанты обстреляли ракетами Индустриальный район Харькова, под завалами жилого дома нашли тело женщины, - Терехов

2 1971
Оккупанты обстреляли ракетами Индустриальный район Харькова, под завалами жилого дома нашли тело женщины, - Терехов
Россияне обстреляли ракетами Индустриальный район Харькова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме мэр Харькова Игорь Терехов.

Ракетный обстрел Индустриального района. В одном случае попадание в частный жилой дом. Во время разбора завалов найдено тело женщины.

Во втором случае ракета прилетела недалеко от частного жилья. От разлета осколков вспыхнул дом. Без пострадавших", - говорится в сообщении.

Читайте также: Войска РФ обстреляли два района Харькова: есть раненые

ТОП-новости

все новости