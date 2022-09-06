В результате российского вторжения в Украине погибли по меньшей мере 5718 гражданских, еще 8199 получили ранения, - ООН

Среди гражданских с 24 февраля, когда Россия начала войну против Украины, по 4 сентября пострадали 13 917 человек (неделей ранее 13 718), в том числе 5718 погибли (5663), сообщило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) в понедельник.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Причиной большинства зафиксированных случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение оружия взрывного действия с большой зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары", – отмечается в документе по данным ООН.

Это касается, например, таких населенных пунктов, как Мариуполь (Донецкая область), Изюм (Харьковская область), Лисичанск, Попасная и Северодонецк (Луганская область), где, по сообщениям, имелись многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц.

По подтвержденным данным ООН, погибли 2214 мужчин, 1526 женщин, 186 мальчиков и 151 девочка, тогда как пол 35 детей и 1606 взрослых пока не удалось установить.

Среди 8199 раненых – 245 мальчиков и 179 девочек, а также 211 детей, пол которых пока не удалось установить.

По сравнению с данными на 28 августа погибли 7 детей и еще 12 были ранены.

Если раньше сведения УВКПЧ ООН о количестве потерь выходило ежедневно, а затем только в рабочие дни, то с июля оно стало еженедельным. В этой сводке, как и в предыдущей, также приведены данные по месяцам.

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Согласно им, самым смертоносным месяцем для гражданских лиц остается март – по меньшей мере 3190 погибших. В апреле, согласно публикации УВКПЧ, количество смертей гражданских из-за войны войны снизилось до 683, в мае – до 461, в июне – до 369 и в июле – до 360. За первые пять дней войны с 24 по 28 февраля погибли 342 человека , за август – 294, а за первые четыре дня сентября – 18, отмечает ООН.

В то же время количество раненых в июле – 1099 – оказалось выше показателей июня и мая, соответственно, 1029 и 1017, однако ниже показателей апреля и марта – соответственно, 1254 и 2400. В августе было ранено 868 человек, с начала сентября – 70.

Согласно сведениям, в августе от оружия взрывного действия с большой зоной поражения умерли 287 человек и еще 821 были ранены, тогда как от мин и взрывоопасных предметов - последствий войны погибли 7 и были ранены 47 человек (5% общих потерь).

В сводке традиционно указано, что рост показателей против предыдущей сводки не следует относить только к случаям после 28 августа, поскольку в течение этого периода Управление верифицировало несколько случаев за предыдущие дни.