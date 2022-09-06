Ночью россияне трижды накрыли Никопольский район "Градами", повреждено 20 многоэтажных и 11 частных домов, детсад, два лицея, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска трижды накрыли Никопольский район Днепропетровщины "Градами".

Об этом сообщил в телеграме глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночью снова обстреляна Никопольщина… Российские оккупационные войска трижды накрыли район "Градами".

В Никополе нанесли удар по жилым кварталам. Ранены два человека - мужчина и женщина. Они госпитализированы. Медики оценивают их состояние как средней тяжести", – написал он.

Отмечается, что в городе повреждено 20 многоэтажных и 11 частных домов. Один дом разрушен. Вражеские снаряды попали по детскому саду, двум лицеям, центру технического творчества и спортивному клубу. В городе изуродовано несколько газопроводов и автомобилей.

Задело и несколько линий электропередач. Без света более 2000 семей. Аварийные бригады уже работают.

В Марганецкой громаде обошлось без пострадавших и разрушений.

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