Ночью россияне трижды накрыли Никопольский район "Градами", повреждено 20 многоэтажных и 11 частных домов, детсад, два лицея, - Резниченко. ФОТОрепортаж
Об этом сообщил в телеграме глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Ночью снова обстреляна Никопольщина… Российские оккупационные войска трижды накрыли район "Градами".
В Никополе нанесли удар по жилым кварталам. Ранены два человека - мужчина и женщина. Они госпитализированы. Медики оценивают их состояние как средней тяжести", – написал он.
Отмечается, что в городе повреждено 20 многоэтажных и 11 частных домов. Один дом разрушен. Вражеские снаряды попали по детскому саду, двум лицеям, центру технического творчества и спортивному клубу. В городе изуродовано несколько газопроводов и автомобилей.
Задело и несколько линий электропередач. Без света более 2000 семей. Аварийные бригады уже работают.
В Марганецкой громаде обошлось без пострадавших и разрушений.