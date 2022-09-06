Защитника Украины Вячеслава Наливайко проводят в последний путь в среду, 7 сентября

Прощание с погибшим воином состоится в Михайловском соборе в Киеве.

Об этом сообщил в фейсбуке Олег Исенко, передает Цензор.НЕТ.

"В среду 07.09 в 12.00 в Михайловском соборе г.Киев будем прощаться с нашим Другом, Отцом, Братом, Мужчиной и Человеком с большой буквы - Вячеславом Наливайко", - написал он.

Вячеслав Наливайко был директором компании "Украинская броня". 3 сентября он погиб в бою с оккупантами на юге Украины.