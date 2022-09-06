Волонтер Синицын - Зеленскому: Ваши депутаты по благословению руководства ОП решили уничтожить независимость НАБУ и поставить директором своего человека

Волонтер и один из организаторов протестов на Майдане Роман Синицын просит президента Владимира Зеленского не мешать проведению конкурса на должность директора НАБУ.

Об этом Синицын пишет в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Ваши депутаты по благословению руководства вашего офиса решили уничтожить независимость НАБУ и поставить директором своего человека. Очевидно, так воровать иностранные деньги на помощь военным и восстановление "для своих" будет значительно легче. Мои источники говорят, что есть "прямое указание с Банковой накопить голоса". Голосование за законопроект полупокера Клочка будет предположительно завтра", - написал он.

Синицын напомнил, что Клочко сам может подвергнуться расследованию НАБУ, ведь у его 70-летней матери журналисты обнаружили недвижимость на 14 миллионов гривен и автомобиль Tesla.

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"Господин президент, я вас очень прошу, распорядитесь на Банковой оставить НАБУ в покое. Не надо никаких новых законопроектов, все уже есть и все работает. Просто дайте провести независимый конкурс и выбрать директором человека, который не позволит воровать никому. Не нужно устраивать очередной позорный цирк, который мы год наблюдали с конкурсом на САП. Не надо раздражать наших международных партнеров, которые дают нам деньги и ожидают честного избрания независимого руководителя НАБУ", - призывает Синицын Зеленского.

Он также обратился к главе фракции СН в парламенте Давиду Арахамии с призывом "снять законопроект с рассмотрения и выбросить его на свалку".