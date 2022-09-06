Общие боевые потери РФ с начала войны - около 50,1 тыс. человек, 207 вертолетов, 2077 танков, 1179 артсистем и 4484 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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Российские оккупационные войска продолжают нести потери. Так, по состоянию на 6 сентября ликвидировано уже более 50 тысяч военнослужащих армии РФ.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.09 ориентировочно составили:
- личного состава – около 50150 (+350) человек ликвидировано;
- танков – 2077 (+9) ед;
- боевых бронированных машин – 4484 (+25) ед;
- артиллерийских систем – 1179 (+22) ед;
- РСЗО - 296 (+2) ед;
- средств ПВО – 156 (+0) ед;
- самолетов – 236 (+0) ед;
- вертолетов - 207 (+1) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 876 (+9);
- крылатых ракет – 209 (+4);
- кораблей /катеров - 15 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 3305 (+19) ед;
- специальной техники – 109 (+2).
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются.