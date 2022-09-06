Общие боевые потери РФ с начала войны - около 50,1 тыс. человек, 207 вертолетов, 2077 танков, 1179 артсистем и 4484 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские оккупационные войска продолжают нести потери. Так, по состоянию на 6 сентября ликвидировано уже более 50 тысяч военнослужащих армии РФ.