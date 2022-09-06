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Российские оккупанты обстреливают Харьков, повреждена жилая многоэтажка в Киевском районе, - мэр Терехов (обновлено)

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Российские оккупанты обстреливают Харьков, повреждена жилая многоэтажка в Киевском районе, - мэр Терехов (обновлено)
Жителей Харькова призывают находиться в укрытиях, поскольку в городе раздаются взрывы.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Взрывы в Харькове. Максимально находитесь в укрытиях!" – заявил он.

В то же время мэр Игорь Терехов сообщил: "В результате утренних обстрелов Харькова пострадал жилой многоэтажный дом в центральной части Киевского района. О жертвах и разрушениях информация уточняется".

Также глава города рассказал об еще одном "прилете" также в центральной части Киевского района.

"Повреждено административное здание. Информации о пострадавших на данный момент нет. Жилой дом по месту первого прилета сильно пострадал", - отметил Терехов.

СМИ обнародовали фото после ракетных ударов РФ по Харькову.

Российские оккупанты обстреливают Харьков, повреждена жилая многоэтажка в Киевском районе, - мэр Терехов 01

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Топ комментарии

  • Йцу Кенг 07b0c614
    та не обращайте внимания....
    это зеля склады с ракетами языком уничтожает.....
    "Знищено склад, з якого брали ракети С-300 для обстрілів Харкова, - Зеленський"
  • afuster25
    Це мабуть вибухи від запущених ракет взятих зі складу якого вже нема
  • Viacheslav Eremin
    ну й звичайно, щоб ще років 100 можна було ремонтувати зоопарк та розпродавати ділянки у лісопарку, щоб Журавлевку можно було вивести з природоохранної зони та застроїти, щоб ще 230 мільонів доларів кредитів можна було взяти у Європі а потом розвести по сторонах глазки та сказать - а хто його знає куди вони поділися, ніхто не знає
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