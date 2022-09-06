Российские оккупанты обстреливают Харьков, повреждена жилая многоэтажка в Киевском районе, - мэр Терехов (обновлено)

Жителей Харькова призывают находиться в укрытиях, поскольку в городе раздаются взрывы.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Взрывы в Харькове. Максимально находитесь в укрытиях!" – заявил он.

В то же время мэр Игорь Терехов сообщил: "В результате утренних обстрелов Харькова пострадал жилой многоэтажный дом в центральной части Киевского района. О жертвах и разрушениях информация уточняется".

Также глава города рассказал об еще одном "прилете" также в центральной части Киевского района.

"Повреждено административное здание. Информации о пострадавших на данный момент нет. Жилой дом по месту первого прилета сильно пострадал", - отметил Терехов.

СМИ обнародовали фото после ракетных ударов РФ по Харькову.

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