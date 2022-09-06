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Законопроект "слуг" о НАБУ вызвал первую за полгода публичную критику со стороны G7, - Шабунин

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Законопроект "слуг" о НАБУ вызвал первую за полгода публичную критику со стороны G7, - Шабунин
Из-за проекта закона "слуги" Клочка, атакующего независимость НАБУ, Большая Семерка впервые с начала полномасштабного вторжения публично раскритиковала инициативу украинских властей.

Об этом пишет в фейсбуке председатель правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Впервые с начала полномасштабной войны Большая Семерка публично раскритиковала инициативу украинских властей. Как вы уже поняли, речь идет о законопроекте, которым власть атакует независимость НАБУ", - написал он.

Шабунин предположил, что указание "протащить" этот законопроект идет не от президента Владимира Зеленского. А внутри фракции "слуг" по инициативе Клочка – серьезный раскол.

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"Этой нападкой на НАБУ вы, похоже, окончательно похоронили шанс, что Запад даст действительно большие деньги напрямую в бюджет (из которого вы готовитесь их воровать). Какой бы ни была модель финансирования будущего восстановления, власти будут иметь минимальное влияние на определение подрядчиков. Скорее всего, украинская власть будет определять, что именно строить, но не повлияет на определение того, кто именно это будет делать", - обратился он к инициаторам законопроекта.

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Топ комментарии

  • Garry Grant
    Тобто дєрьмака з його шоблою ніяк не прибрати і вони продовжуватимуть топити країну під час війни?
  • Kan Kan 21c2f560
    Саме так народжуеться диктатура. Прийшли до влади за допомогою демократії а потім її поховали, бо боязнь відповідальністі за злочини, це стимул до руйнування механізмів притягнення до відповідальності. Маючи найбільшу владу за часів України, ця влада розвалює державні інститути , а на їх місці будують бутафорії, яки централізовано підпорялковані непрямими і не законними методами. А все це стало можливим завдяки безвідповідальній поведінці суспільства
  • Gal
    Значна частина СН то просто слуги пуйла, от вони й стараються. Одні орки нас бомбами і ракетами вбивають, а всяка зелена мерзота в парламенті по-своєму старається. Хоча, все, як 73% дебілів замовили в квітні 19-го. Тут нічого нового чи дивного. То все "мудрий нарід" так вирішив, більшість, правда зебуїни, ви ж так захотіли?
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