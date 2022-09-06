Законопроект "слуг" о НАБУ вызвал первую за полгода публичную критику со стороны G7, - Шабунин

Из-за проекта закона "слуги" Клочка, атакующего независимость НАБУ, Большая Семерка впервые с начала полномасштабного вторжения публично раскритиковала инициативу украинских властей.

Об этом пишет в фейсбуке председатель правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Впервые с начала полномасштабной войны Большая Семерка публично раскритиковала инициативу украинских властей. Как вы уже поняли, речь идет о законопроекте, которым власть атакует независимость НАБУ", - написал он.

Шабунин предположил, что указание "протащить" этот законопроект идет не от президента Владимира Зеленского. А внутри фракции "слуг" по инициативе Клочка – серьезный раскол.

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"Этой нападкой на НАБУ вы, похоже, окончательно похоронили шанс, что Запад даст действительно большие деньги напрямую в бюджет (из которого вы готовитесь их воровать). Какой бы ни была модель финансирования будущего восстановления, власти будут иметь минимальное влияние на определение подрядчиков. Скорее всего, украинская власть будет определять, что именно строить, но не повлияет на определение того, кто именно это будет делать", - обратился он к инициаторам законопроекта.

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