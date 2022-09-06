Опубликован новый прогноз распространения радиации при аварии на ЗАЭС. ИНФОГРАФИКА
Об этом идет речь в исследовании Укргидрометцентра, передает Цензор.НЕТ.
"Результат моделирования условного выброса на ЗАЭС с началом в 17:33 (Киев) 4/09/2022 и с продолжительностью 15 часов показывает, что воздушные массы 4 сентября могут транспортировать выбросы ЗАЭС на юг над территорией Запорожской и Херсонской областей и всей территории временно оккупированного Крыма.
Пройдя над Черным морем, воздушные массы начнут перемещаться к западу на территорию Турции, Греции, Болгарии, Молдовы и Румынии", - говорится в сообщении.
Моделирование перемещения атмосферных масс-носителей продуктов выброса АЭС при условной радиационной аварии в течение 72 часов было выполнено на основе глобального прогноза погоды.
Также ученые смоделировали подобные аварии на Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС.
Отмечается, что радиационная ситуация в зоне наблюдения ЗАЭС с 4 августа по 5 сентября 2022 оставалась стабильной.