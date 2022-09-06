Новости • Война

Уступки Путину – это соглашение с дьяволом, которое не принесет ни мира, ни стабильности, - Кулеба

1 94218
Уступки Путину – это соглашение с дьяволом, которое не принесет ни мира, ни стабильности, - Кулеба
Россия использует энергетический шантаж для разрушения стабильности в Европе.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Своим энергетическим шантажом Путин хочет разрушить стабильность и благополучие каждого дома в Европе. Те, кто предлагает уступить, только создают дополнительные проблемы. Умиротворение Путина за счет Украины - это соглашение с дьяволом, которое не принесет ни мира, ни стабильности", - подчеркнул министр.

Читайте также: Россия захватила Запорожскую АЭС, чтобы Украина не помогла энергией ЕС, - Кулеба

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Перехватчик
    Это он про заглядывания?
  • Леонід Мефодовський
    Коли такий розумник став???
    Чим майже три роки займався???
  • Старый зольдат
    Папик римский другого мнения и даже соболезнует по поводу зажарки ФСБ дочки идеолога русского фашизма ублюдка дугина. Что поделать, этот папик явный социалист и русский национал-социализм видать ему близок.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости