Уступки Путину – это соглашение с дьяволом, которое не принесет ни мира, ни стабильности, - Кулеба
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Россия использует энергетический шантаж для разрушения стабильности в Европе.
Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Своим энергетическим шантажом Путин хочет разрушить стабильность и благополучие каждого дома в Европе. Те, кто предлагает уступить, только создают дополнительные проблемы. Умиротворение Путина за счет Украины - это соглашение с дьяволом, которое не принесет ни мира, ни стабильности", - подчеркнул министр.