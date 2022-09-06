Шансы, что Шольц вооружит Украину танками Leopard 2 - малы, - Welt

Невелики шансы на то, что германский канцлер Олаф Шольц все-таки вскоре одобрит поставки Вооруженным Силам Украины современных немецких танков Leopard 2 или хотя бы устаревших Leopard 1.

Об этом, ссылаясь на источники в украинских правительственных кругах, пишет Die Welt, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Издание напомнило, что на прошлых выходных Берлин посетил премьер Денис Шмыгаль, который "абсолютно конструктивно" поговорил с Шольцем насчет танков и после визита был настроен якобы оптимистично в этом плане.

"Но, как стало известно Welt из украинских правительственных кругов, шансы на прорыв невелики. Канцлер не взял на себя никаких обязательств по запрошенной поставке Leopard 2. Разговор с Шольцем насчет этого был "общим и неопределенным", и [у канцлера] не было "вообще никакого желания" менять позицию по танкам", – пишет газета.

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Ей подтвердили в киевских правительственных кругах, что Шольцу предложили, чтобы Leopard 2 поставлялись непосредственно немецкой промышленностью.

В Welt напомнили, что оружейная компания Krauss-Maffei Wegmann предлагала это еще 8 апреля. KMW готова поставить в Украину 100 танков Leopard 2A7, включая запчасти и учебные модули, на общую сумму 1,55 млрд евро. Первые экземпляры будут готовы к поставке через 36 месяцев после подписания контракта. Последний танк должен быть поставлен в течение 65 месяцев. Пока компания не подала заявку на экспорт в правительство.

Welt пишет, что Шольц "долгое время вообще отказывался от поставок тяжелого вооружения", хотя в первые дни после начала тотальной войны немецкие оружейники дали понять правительству, что готовы поставлять ВСУ танки со своих складов.

Но Берлин не ответил на предложения, пишут в статье, и только после того, как Украина сама получила эти предложения, Шольцу пришлось оправдываться – мол, "ФРГ не должна поставлять тяжелое вооружение в одиночку", "это поставило бы под угрозу безопасность НАТО", "украинцы все равно не умеют обращаться с таким оружием", и так далее.

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Еще в апреле Украина получила предложения от Rheinmetall о поставке 100 БМП Marder и 88 танков Leopard 1, включая учебные и боеприпасы, на общую сумму 268 млн евро. Производитель утверждал, что все будет "быстро доступно". Были немедленно поданы заявки на экспорт, "но последние пять месяцев канцлер никак не отреагировал", пишет издание.

Вместо этого Шольц придумал в апреле обмен – страны восточной Европы дают Украине старые советские танки, а Берлин неспешно дает им взамен современную немецкую технику.

В Welt напомнили, как в конце августа канцлер говорил, почему ФРГ не дает Украине напрямую танки: "Мы не будем действовать в одиночку, но всегда ориентируемся на то, что делают наши союзники".

"Говоря простым языком: пока США не поставят танки напрямую в Украину, не будет и Германия. Но Шольц использует этот аргумент, чтобы отказаться как от поставок бронетранспортеров, так и от боевых танков", – пишут в издании.

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При этом Германия с середины августа поставляет ВСУ БТР М113 американского производства – модель, очень похожую на Marder. В Украине, пишет Welt, не понимают, почему тогда заявка на 100 Marder до сих пор игнорируется.