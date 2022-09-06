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Последствия утренних обстрелов Харькова: Ракеты, выпущенные из Белгородской области РФ, попали в крышу дома и двор административного здания. ФОТОрепортаж

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В настоящее время идет ликвидация пожара и разбор завалов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харькова.

Так, около 10:20 оккупанты обстреляли центр Харькова. Российская ракета попала в крышу пятиэтажки в Киевском районе города: полностью разрушены три этажа. В настоящее время идет ликвидация пожара и разбор завалов, данные уточняются.

Другая ракета попала во двор административного здания.

По предварительным данным, оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300, выпущенными с территории Белгородской области РФ.

Мэр Игорь Терехов заявил, что из-под завалов дома спасли 3 человек.

Напомним, утром 6 сентября войска РФ обстреляли Киевский район Харькова.

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Последствия утренних обстрелов Харькова: Ракеты, выпущенные из Белгородской области РФ, попали в крышу дома и двор административного здания 01
Последствия утренних обстрелов Харькова: Ракеты, выпущенные из Белгородской области РФ, попали в крышу дома и двор административного здания 02
Последствия утренних обстрелов Харькова: Ракеты, выпущенные из Белгородской области РФ, попали в крышу дома и двор административного здания 03
Последствия утренних обстрелов Харькова: Ракеты, выпущенные из Белгородской области РФ, попали в крышу дома и двор административного здания 04
Последствия утренних обстрелов Харькова: Ракеты, выпущенные из Белгородской области РФ, попали в крышу дома и двор административного здания 05
Последствия утренних обстрелов Харькова: Ракеты, выпущенные из Белгородской области РФ, попали в крышу дома и двор административного здания 06
Последствия утренних обстрелов Харькова: Ракеты, выпущенные из Белгородской области РФ, попали в крышу дома и двор административного здания 07
Последствия утренних обстрелов Харькова: Ракеты, выпущенные из Белгородской области РФ, попали в крышу дома и двор административного здания 08

Топ комментарии

  • Konsatntin Kotsan
    Ні усміхаються в Білгороді, Ростові на Дону, Москві, їм похеру в них все добре... а нас кожен день вбивають і так може тривати роками...
  • Микола ec1d42be
    Дааа... а путиноиды бредили что Харьков - руССкий город.. в итоге - Харьков стал самым бендеровским городом на планете... и так - за что рагули не возьмутся - всё через ж0пу получается, откуда видать и они выпали...
  • Garry Grant
    Бесятся от бессилия,твари вонючие лапотные.
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