Последствия утренних обстрелов Харькова: Ракеты, выпущенные из Белгородской области РФ, попали в крышу дома и двор административного здания. ФОТОрепортаж
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В настоящее время идет ликвидация пожара и разбор завалов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харькова.
Так, около 10:20 оккупанты обстреляли центр Харькова. Российская ракета попала в крышу пятиэтажки в Киевском районе города: полностью разрушены три этажа. В настоящее время идет ликвидация пожара и разбор завалов, данные уточняются.
Другая ракета попала во двор административного здания.
По предварительным данным, оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300, выпущенными с территории Белгородской области РФ.
Мэр Игорь Терехов заявил, что из-под завалов дома спасли 3 человек.
Напомним, утром 6 сентября войска РФ обстреляли Киевский район Харькова.