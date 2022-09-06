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Эрдоган заявил, что с энергокризисом Европа "пожинает то, что посеяла"

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Эрдоган заявил, что с энергокризисом Европа "пожинает то, что посеяла"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Европа сама виновата в нынешнем энергетическом кризисе.

Об этом он заявил перед началом балканского тура, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"У нас нет проблем с природным газом. Европа на самом деле пожинает то, что посеяла. Позиция г-на Путина говорит о том, что если вы поступаете так, то и я буду делать так. Он использует все имеющиеся в его распоряжении средства и оружие. Важнейшим из них является природный газ", - сказал Эрдоган.

Он добавил, что "нам бы этого не хотелось, но такая ситуация складывается в Европе, и я думаю, этой зимой у Европы будут серьезные проблемы".

"У нас такой проблемы нет", – отметил президент Турции.

Как сообщалось, накануне Кремль начал прямой шантаж Запада, выдвинув условия прокачки газа по "Северному потоку".

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Топ комментарии

  • Raccoonenko
    А яку думку цей пан Ердоган хотів донести? Що треба з ****** дружити, щоб був газ? Чи що не треба було з ****** раніше дружити і потрапляти в залежність?
  • Garry Grant
    Пан ердоган хоче донести думку що він хитрожопий. Але,як то кажуть на кожну хитру дупу є х.. з різьбою.
  • Kan Kan 21c2f560
    Ердоган на подтанцовках
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