Песков о победе Трасс: Ожидать позитива не приходится

В Кремле считают, что после избрания Лиз Трасс премьером Великобритании отношения между Москвой и Лондоном могут ухудшиться.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Ничего хорошего о нас она не говорила. Более того, можно сказать с сожалением, что ее заявления были агрессивными в наш адрес, недружественными и неконструктивными. Исходя из этого, можно предположить, что особо ничего не изменится в ближайшей перспективе", - сказал он.

На вопрос, возможно ли ухудшение отношений, пресс-секретарь Путина ответил, что "этого нельзя исключать из-за непредсказуемости" "иррациональных" шагов Великобритании.

"Нужно быть готовыми к любому развитию событий", - подытожил Песков.

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