Состоялось определенное продвижение ВСУ в Луганской области, - Гайдай
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Украинские защитники продвинулись на несколько сотен метров вглубь Луганщины.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Несколько сотен метров у нас даже за вчерашний день добавилось, какие наши военные контролируют. Были отбиты атаки и были определенные небольшие продвижения, закрепились там наши защитники", - сказал он.
Также, добавил Гайдай, на территории разных зданий, занятых оккупантами, произошел "хлопок".
"Это склады БК, техника и личный состав. За прошедшую неделю россияне потеряли 400 человек личного состава в разных местах и где-то около сотни единиц техники, которая там находилась. Надеюсь, в ближайшее время мы услышим еще хорошие новости от наших защитников", - отметил руководитель ОВА.