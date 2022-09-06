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Зеленский, Ермак и Татаров решили опозорить страну, - Бутусов о законопроекте №7654

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Зеленский, Ермак и Татаров решили опозорить страну, - Бутусов о законопроекте №7654
Западные партнеры призывают украинские власти не принимать законопроект 7654, поскольку он подрывает доверие к антикоррупционной реформе.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Принятие законопроекта 7654, который продвигают "Слуги народа" - это подрыв доверия наших союзников и антикоррупционной реформы, которую государство и общество строили почти 8 лет. "Слуги народа" отказались слушать многочисленные предупреждения Запада относительно российского вторжения, и это бездействие привело к очень тяжелым последствиям. Теперь снова идут предупреждения прямым текстом - не принимайте законопроект 7654. Прислушивается ли наша власть?" – отметил журналист.

"Наши западные союзники, которые предоставили нам финансовую и военную помощь на десятки миллиардов долларов, призывают моновласть Владимира Зеленского не уничтожать антикоррупционную реформу в Украине и не принимать законопроект 7654, которым Зеленский, Ермак и Татаров решили ограничить полномочия Национального антикоррупционного бюро.

Список депутатов, проголосующих за этот позорный законопроект, будет опубликован. Не позорьте страну и выкиньте этот законопроект, послушайте послов", - подытожил Бутусов.

Напомним, ранее послы государств "Группы семи" в понедельник выразили обеспокоенность законопроектом 7654, отменяющим требование к директору Национального антикоррупционного бюро не сотрудничать с политическими партиями или быть их членом.

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Топ комментарии

  • Kan Kan 21c2f560
    Це не вперше, чому так дивуватися? Вони не про державу, а про бабло та ухилення від відповідальності
  • Леонид Тищенко 711eae6c
    Законопроєкт 7654 це свідома диверсія особисто Зеленського і його шайки , вони думали що всі забули про їхню зраду перед війною і здачу Півдня і Маріуполя , а коли зрозуміли що покарання невідворотнє , то не стали чекати кінця війни і перейшли до відвертого саботажу на користь рашистів .Зелені любителі інсталяцій , як вам ідея з шибеницями на Майдані ?
  • дмитрий a4f273bf
    Страна воюет-выживает, а эти клоуны потихарику своих людишек в новосозданные органы по борьбе с коррупцией заводят, как в старое-доброе время, чтобы потом в ручном режиме назначать виновных. Кто-то знает, почему мы ещё на в ЕС и НАТО?
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