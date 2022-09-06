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Россия заработала на продаже нефти, газа и угля больше, чем потратила на войну с Украиной, - исследование

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Россия заработала на продаже нефти, газа и угля больше, чем потратила на войну с Украиной, - исследование
Россия все еще получает рекордные доходы от продажи энергоресурсов, которые значительно превышают ее расходы на войну против Украины.

Об этом свидетельствует исследование финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности, доходы России от экспорта нефти, газа и угля за первые шесть месяцев полномасштабной войны против Украины составили около 158 миллиардов евро, что значительно превышает расходы на вторжение, которые оцениваются в 100 миллиардов евро.

Евросоюз был крупнейшим покупателем российского ископаемого топлива, заплатив стране-агрессору 85 миллиардов евро, вторым идет Китай с 35 миллиардами евро.

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Среди стран ЕС крупнейшим клиентом России стала Германия, заплатившая 19 миллиардов евро. Это сделало ее еще и вторым по величине покупателем российского ископаемого топлива в мире после Китая.

Несмотря на падение объемов экспорта энергоресурсов, Россия "все еще получает рекордные прибыли" от ископаемого топлива, отмечает аналитик CREA Лаури Милливирта.

"Чтобы бороться с этим, правительства должны ввести пошлины или ограничения цен на импорт из России и ускорить меры по энергосбережению. Прежде всего, необходимо сократить потребление нефти и газа путем ускорения использования чистой энергии и электрификации с помощью тепловых насосов и электромобилей", – подчеркнул Милливирта.

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Топ комментарии

  • Konsatntin Kotsan
    Все добре порахували... напів санкції не працюють...
    відключити банки від свіфт, але не всі , не купувати, газ і нафту, але все таки, дірки залишити , заборонити в'їзд в ЄС, але не усім... стандартна європейська дрочь...
    Я бачу одне санкції де факто жодним чином не відображаються на реальній економіці РФ, курс рубля тримається 60 р. за 1$ (на початку війни він падав до 180р.), по цій ціні $ можна купити вільно і через діри вивести в криптовалюту, чим і користуються росіяни, більшу частина імпортного попиту закривають товари з Китаю, інші товари західних брендів ідуть сірим-паралельним імпортом знов же від західних виробників, які мають заводи у Китаї... я не бачу в РФ жодних голодних бунтів, затримок у виплаті заробітних плат, тощо... отож у РФ достатньо коштів, щоб фінансувати війну, не дати девальвувати свою валюту і підтримувати соціальні виплати...
    Росія продає далі свій газ і нафту, добрива, збіжжя, метали і ложила "хер" на західні страшні санкції...
    то хтось мені пояснить, як діють ці санкції, де можна побачити їх ефект?
  • Konsatntin Kotsan
    Санкції, це те що Захід застосував проти Ірану, Венесуели, Північної Кореї, де країни отримали інфляцію під 2000% річних, а населення живе в проголодь... нічого схожого я в РФ не бачу.
  • Valter Valter
    Ну а что вы думали. Украина сама просит Европу и США не вводить некоторые санкции против Рашки. Даже на том же зерне и удобрениях, за которые Украина просила ЕС снять санкции с РФ. При етом Украина получила выгоды на копейку а Рашка на 100 рублей. Зато для нас еще Стамбульский договорняк преподнесли как победу.
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