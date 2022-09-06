Россия заработала на продаже нефти, газа и угля больше, чем потратила на войну с Украиной, - исследование
Об этом свидетельствует исследование финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
В частности, доходы России от экспорта нефти, газа и угля за первые шесть месяцев полномасштабной войны против Украины составили около 158 миллиардов евро, что значительно превышает расходы на вторжение, которые оцениваются в 100 миллиардов евро.
Евросоюз был крупнейшим покупателем российского ископаемого топлива, заплатив стране-агрессору 85 миллиардов евро, вторым идет Китай с 35 миллиардами евро.
Среди стран ЕС крупнейшим клиентом России стала Германия, заплатившая 19 миллиардов евро. Это сделало ее еще и вторым по величине покупателем российского ископаемого топлива в мире после Китая.
Несмотря на падение объемов экспорта энергоресурсов, Россия "все еще получает рекордные прибыли" от ископаемого топлива, отмечает аналитик CREA Лаури Милливирта.
"Чтобы бороться с этим, правительства должны ввести пошлины или ограничения цен на импорт из России и ускорить меры по энергосбережению. Прежде всего, необходимо сократить потребление нефти и газа путем ускорения использования чистой энергии и электрификации с помощью тепловых насосов и электромобилей", – подчеркнул Милливирта.