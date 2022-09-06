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После мощного взрыва оккупированный Энергодар обесточен, - мэр

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После мощного взрыва оккупированный Энергодар обесточен, - мэр
Во временно оккупированном Энергодаре прогремел мощный взрыв, после чего в городе исчезли свет и водоснабжение.

Об этом сообщил мэр Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 12:20 жители Энергодара сообщили, что в городе прогремел мощный взрыв. После чего в Энергодаре одновременно исчезли свет и водоснабжение. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются", - рассказал глава города.

В то же время, пропагандистское издание ТАСС подтвердило взрыв и обвиняет в этом ВСУ.

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Топ комментарии

  • Vitia Ma df1b1524
    За окуповані території відповідальність завжди несе окупант, так що ЗСУ аж ніяк не можуть бути винуваті!
  • Viktor Orenich 534fb24a
    Погано що своїх немає.
  • Valter Valter
    Уже что то суки рашистские взорвали. Зато Байден не считает что РФ нужно признать террористической организацией. Да и МАГАТЕ которое так добивалось посетить ЗАЕС что то молчит. Ню-ню.
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