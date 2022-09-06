После мощного взрыва оккупированный Энергодар обесточен, - мэр
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Во временно оккупированном Энергодаре прогремел мощный взрыв, после чего в городе исчезли свет и водоснабжение.
Об этом сообщил мэр Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в 12:20 жители Энергодара сообщили, что в городе прогремел мощный взрыв. После чего в Энергодаре одновременно исчезли свет и водоснабжение. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются", - рассказал глава города.
В то же время, пропагандистское издание ТАСС подтвердило взрыв и обвиняет в этом ВСУ.