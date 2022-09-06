Песков анонсировал поездку Путина на Донбасс: "Когда придет время"
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У Путина "большие планы по развитию Донбасса" и он отправится туда, "когда время придет".
Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал в интервью российским журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.
"Что касается поездки президента, я не сомневаюсь, что когда придет время, то такая поездка состоится", - сказал он.
Песков добавил, что у России "планы по развитию (Донбасса. - Ред.) большие".
По его словам, "и строительство ведется, и вводятся новые объекты, принимаются энергичные меры по восстановлению всех систем жизнеобеспечения - это и водопроводы, и энергоснабжение, социальные объекты".
Песков убеждает, что работа на Донбассе ведется активно, и "там работает много тысяч человек".