Международные резервы Украины в августе начали расти, - НБУ

Валютные поступления на счета правительства в Национальном банке Украины в августе составили 4,79 млрд долларов. Таким образом, международные резервы Украины в августе выросли на 13,6% и на 1 сентября составили 25,4 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

Отмечается, что резервы увеличились на фоне умеренных долговых выплат в иностранной валюте и меньших интервенций Национального банка по продаже валюты.

В течение августа динамику международных резервов определяли, в частности, валютные поступления на счета правительства в Национальном банке, которые в августе составляли 4,79 млрд дол. США.

При этом общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил 171,9 млн дол. США.

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Из них 165,4 млн дол. США направлены на обслуживание и погашение долга перед международными кредиторами и 6,5 млн дол. США – на обслуживание ОВГЗ.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 221,1 млн дол. США.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины в июле сократились на 2% и на 1 августа 2022 составили 22,385 млрд дол. США.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України в липні скоротилися на 2% і на 1 серпня 2022 року склали 22,385 млрд дол. США.

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