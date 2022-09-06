Международные резервы Украины в августе начали расти, - НБУ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.
Отмечается, что резервы увеличились на фоне умеренных долговых выплат в иностранной валюте и меньших интервенций Национального банка по продаже валюты.
В течение августа динамику международных резервов определяли, в частности, валютные поступления на счета правительства в Национальном банке, которые в августе составляли 4,79 млрд дол. США.
При этом общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил 171,9 млн дол. США.
Из них 165,4 млн дол. США направлены на обслуживание и погашение долга перед международными кредиторами и 6,5 млн дол. США – на обслуживание ОВГЗ.
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 221,1 млн дол. США.
Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины в июле сократились на 2% и на 1 августа 2022 составили 22,385 млрд дол. США.
Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України в липні скоротилися на 2% і на 1 серпня 2022 року склали 22,385 млрд дол. США.