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Бои в Херсонской области отвлекают россиян от Николаева, количество обстрелов уменьшилось, - Ким. ВИДЕО

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Бои в Херсонской области отвлекают россиян от Николаева, количество обстрелов уменьшилось, - Ким. ВИДЕО
Из-за активных действий украинских защитников на Херсонском направлении обстрелы Николаева российскими оккупантами существенно снизились.

Об этом во время брифинга заявил глава ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, бои на Херсонском направлении отвлекают рашистов от Николаевской области.

"Это влияет, потому что активные боевые действия сейчас отвлекают внимание российских оккупантов. Также поражения терпят пусковые установки, которые враг использует для того, чтобы обстреливать мирное население Николаева. И это имеет смысл", - сказал Ким.

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Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Ждем сегодня вечером хороших новостей из-под Херсона. Наши пишут, цитата: ****** бегут.
  • Mykhailo Stepanov
    у Харкова проблема бо мордор в 40км(((
  • Ksenia VB
    стратєг виліз..
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