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Зеленский об ударах по Харькову и Кривому Рогу: Оккупантов ожидает возмездие

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Зеленский об ударах по Харькову и Кривому Рогу: Оккупантов ожидает возмездие
За каждый удар российских оккупантов ожидает возмездие и справедливое наказание.

Об этом пишет в Фейсбуке президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Очередные ракетные удары страны-агрессора по украинским городам. Утром в Харькове разрушено многоквартирное здание в центральной части города и повреждено админздание. В Кривом Роге произошел пожар на нефтебазе", - написал он.

"За каждый удар оккупантов ожидает возмездие и справедливое наказание. Скрыться не удастся никому. А мы и дальше будем шаг за шагом освобождать нашу украинскую землю. Нас невозможно сломать", - добавил глава государства.

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