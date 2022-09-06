В Мариуполе оккупанты хотят провести "мобилизацию". Мужчины, эвакуируйтесь, - Андрющенко

Россияне хотят провести в оккупированном Мариуполе "мобилизацию" и отправить мужчин мобилизационного возраста на верную смерть.

Об этом сообщает советник мэра города Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"От донецкого руководства поступило указание срочно возобновить военный учет в Мариупольском районе. Более того, такое протокольное поручение положено на бумагу. Это значит, что, по крайней мере, Мангуский район ждет уже официальная мобилизация в течение сентября. По нашим данным такое же указание получено и по Мариуполю, однако исполнение отсрочено на две недели. То есть ориентировочно в 20 числах сентября Мариуполь и район ожидает первая волна мобилизации", - написал он.

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Андрющенко призвал мужчин, которые по возрасту могут подпасть под "мобилизацию", эвакуироваться, пока оккупанты не ввели запрет на выезд.

"Любым путем в любую сторону. Не дайте превратить себя в пушечное мясо", - пишет советник мэра.