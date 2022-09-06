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Королева Елизавета II приняла отставку Джонсона

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Королева Елизавета II приняла отставку Джонсона
Королева Британии Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона. Теперь он официально ушел с поста премьер-министра страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Букингемский дворец подтвердил, что королева приняла отставку Джонсона, после чего он покинул шотландский замок Балморал после встречи с королевой, куда уже прибыла Лиз Трасс на ее формальное утверждение главой правительства страны.

Напомним, сегодня Борис Джонсон обратился к Британии со своей прощальной речью перед передачей должности Лиз Трасс. В ходе которой он заверил, его преемница сделает все возможное для победы над энергетическим шантажом Путина.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Кращого прем'єра Україна ще не бачила.
    Дякуємо Борису !
  • Зэлэный_Змий
    Джонсон задав високу планку. Наснаги Трасс її перескочити і виставити ще вище.
  • Валентина Саюн c856325a
    Настоящий Великий Друг України.
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