В ГБР рассказали подробности взрыва на ярмарке в Чернигове

Ярмарка в Чернигове, на которой из-за взрыва получили ранения дети и взрослые, была организована в поддержку ВСУ.

Об этом рассказала в эфире информационного телемарафона Татьяна Сапьян, спикер ГБР, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

По ее словам, на событие пришли многие дети, а военные экземпляры оружия заинтересовали большинство посетителей.

"Десятилетний мальчик попросил у военнослужащего разрешение нажать и попробовать, как это может быть в жизни, реактивную противотанковую гранату. Она оказалась заряженной, она выстрелила и это привело к ранению", - заявила пресс-секретарь ГБР.

По ее словам, после взрыва на выставке за медицинской помощью обратились 15 человек. Двое детей остаются в больнице, один из мальчиков в тяжелом состоянии, в реанимации.

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Сегодня двум задержанным по этому делу военным суд изберет меру пресечения.

По словам представительницы ГБР, давать детям оружие было недопустимо. К тому же, на выставках с большим количеством людей лучше использовать муляжи.

Напомним, 3 сентября на выставке в Чернигове сдетонировал боеприпас.

Позже в ОВА заявили, что в результате взрыва за медицинской помощью обратились 15 человек, в частности 8 детей.