Новости

В ГБР рассказали подробности взрыва на ярмарке в Чернигове

10 98619
В ГБР рассказали подробности взрыва на ярмарке в Чернигове
Ярмарка в Чернигове, на которой из-за взрыва получили ранения дети и взрослые, была организована в поддержку ВСУ.

Об этом рассказала в эфире информационного телемарафона Татьяна Сапьян, спикер ГБР, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

По ее словам, на событие пришли многие дети, а военные экземпляры оружия заинтересовали большинство посетителей.

"Десятилетний мальчик попросил у военнослужащего разрешение нажать и попробовать, как это может быть в жизни, реактивную противотанковую гранату. Она оказалась заряженной, она выстрелила и это привело к ранению", - заявила пресс-секретарь ГБР.

По ее словам, после взрыва на выставке за медицинской помощью обратились 15 человек. Двое детей остаются в больнице, один из мальчиков в тяжелом состоянии, в реанимации.

Читайте также: Правоохранители задержали двух человек, причастных к трагедии в Чернигове, - Зеленский

Сегодня двум задержанным по этому делу военным суд изберет меру пресечения.

По словам представительницы ГБР, давать детям оружие было недопустимо. К тому же, на выставках с большим количеством людей лучше использовать муляжи.

Напомним, 3 сентября на выставке в Чернигове сдетонировал боеприпас.

Позже в ОВА заявили, что в результате взрыва за медицинской помощью обратились 15 человек, в частности 8 детей.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    А можна подробиці не вибуху на Чонгарі?
  • Алла Новосад 5b57f84f
    От про це підпорядковані владі ДБР згадують кожного дня.
    А про мародерів гуманітарки із Запоріжжя, призначених зеленським, повна тиша.
    ЩО там? Які наслідки для підозрюваних у мародерстві?
  • Алла Новосад 5b57f84f
    "По справі мародерів за завданням НАБУ пройшла перевірка КРУ, яка встановила:

    на ЗОДА зайшло 240 тисяч харчових наборів.
    Документи по передачі є лише щодо 25 тисяч наборів.

    УВАГА ! 215 000 харчових наборів - нема ні документів ні самих наборів !!!

    *******. Ціна одного набору - десь приблизно 1500 грн.
    Сума спричинених збитків - 215 000*1500 грн = 322 500 000 грн - майже пів мільярда гривень.

    215 000 сімей залишили без їжі запорізькі мародери."
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости