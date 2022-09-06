ЮНЕСКО выделит 1,5 млн долларов на открытие Культурного центра во Львове, - Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявляет, что ЮНЕСКО выделит $1,5 млн. на открытие Культурного центра во Львове.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Александр Ткаченко написал в телеграм-канале.

"На моей встрече на прошлой неделе с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле мы, в частности, обсудили открытие Культурного центра во Львове, который мог бы стать местом для встреч художников, местом обмена опытом, для проведения учебных программ и различных мероприятий. Сейчас уже точно можем говорить о выделение $1,5 млн от ЮНЕСКО на открытие Культурного центра во Львове", - отметил глава Минкульта.

По его словам, также сторонам удалось согласовать действия по ускорению финансирования со стороны ЮНЕСКО конкретных потребностей культурной сферы уже в этом году и новых мер по защите украинского культурного наследия, в первую очередь, накануне зимы в восьми областях - Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской.

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На сайте ЮНЕСКО отмечают, что их финансовая поддержка ускорит возобновление культурного сектора Украины. Также отмечается, что генеральный директор предложила поддержку для создания Культурного центра во Львове.

"Это было бы место для встреч художников и обмена опытом, а также проведения учебных программ, различных мероприятий и событий. Бюджет в размере 1,5 миллиона долларов уже выделен для финансирования его открытия и операционных расходов в течение нескольких месяцев", – говорится в сообщении организации .

Напомним, ЮНЕСКО поддержало внесение Одессы в Список мирового наследия.

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