Венгрия угрожает заблокировать продление санкций ЕС против РФ, - СМИ

Венгрия угрожает заблокировать продление некоторых блоков санкций ЕС против России, если трех российских олигархов не исключат из "черного" списка.

Об этом говорится в материале брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, передает Цензор.НЕТ.

Собеседники журналиста рассказали, что Будапешт призывает исключить из санкционного списка Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова.

В настоящее время список ЕС состоит из 1217 физических лиц и 108 организаций РФ. В течение года его расширяли, поскольку Брюссель ужесточил ограничительные меры в отношении Москвы в связи с военной агрессией против Украины.

И Усманов, и Авен попали в список в конце февраля.

Кроме этого, Венгрия также просит сделать исключение для гуманитарных организаций, чтобы они могли вести дела с некоторыми российскими банками, которые находятся под санкциями.

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