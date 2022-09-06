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Венгрия угрожает заблокировать продление санкций ЕС против РФ, - СМИ

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Венгрия угрожает заблокировать продление санкций ЕС против РФ, - СМИ
Венгрия угрожает заблокировать продление некоторых блоков санкций ЕС против России, если трех российских олигархов не исключат из "черного" списка.

Об этом говорится в материале брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, передает Цензор.НЕТ.

Собеседники журналиста рассказали, что Будапешт призывает исключить из санкционного списка Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова.

В настоящее время список ЕС состоит из 1217 физических лиц и 108 организаций РФ. В течение года его расширяли, поскольку Брюссель ужесточил ограничительные меры в отношении Москвы в связи с военной агрессией против Украины.

И Усманов, и Авен попали в список в конце февраля.

Кроме этого, Венгрия также просит сделать исключение для гуманитарных организаций, чтобы они могли вести дела с некоторыми российскими банками, которые находятся под санкциями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрию считают в ЕС "троянским конем" России, - Politico

Топ комментарии

  • Dev Dev
    та викиньте це гамно вже з ЄС, ще з всякими чмошніками церемонитись
  • Garry Grant
    Яка деградація ЄС. Мадьярська срань витворяє що хоче по заказу кацапні.🤦
  • Alex Sav 8157c114
    угорщина-це така сама срань як опжд в нас
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