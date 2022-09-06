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ВР будет продолжать проводить заседания без трансляций

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ВР будет продолжать проводить заседания без трансляций
Верховная Рада поддержала постановление 7739 "О некоторых вопросах освещения работы Верховной рады Украины девятого созыва в условиях действия военного положения", которое предусматривает ограничение прямых трансляций парламентских заседаний.

Соответствующее решение поддержал 241 народный избранник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карточку соответствующего документа на сайте парламента.

Принятый депутатами документ предусматривает, что государственное предприятие "Парламентский телеканал "Рада" в интересах национальной безопасности сможет ограничивать ведение прямых трансляций открытых пленарных заседаний Верховной рады.

"Принятие данного проекта постановления обеспечит усиление информационной политики государства во время героической борьбы украинского народа против российской военной агрессии, будет способствовать противодействию пропаганде агрессора и более полному информированию общества о социально-политических и военных процессах в Украине", - отмечается в пояснительной записке.

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Постановление поручает предприятию обеспечить создание и трансляцию новостей и других информационных и информационно-аналитических материалов, направленных на выполнение решений по обеспечению единой информационной политики в период действия в Украине военного положения.

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Топ комментарии

  • Mykola Trofimenko 138bf09c
    Тобто щоб можна було тихенько проштовхувати абсурдні законопроекти... Саранча зелена бл#
  • Підлога Маккартні
    Будут и дальше мутить дела делишки подальше от глаз нариту
  • Pawlo Kit
    Такої ганьби з руйнуванням демократичних основ не було при жодному президенті.
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