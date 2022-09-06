Депутаты призвали институции и страны ЕС прекратить выдачу виз россиянам

Верховная Рада Украины приняла обращение к институциям Европейского Союза, парламентам и правительствам его государств-членов по поводу ограничения выдачи шенгенских виз для граждан государства-агрессора – Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, принятие соответствующего проекта постановления № 7733 поддержали 327 народных депутатов на пленарном заседании во вторник, сообщил член фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

Рада призвала Европейский Совет утвердить политическое решение Евросоюза, принятое в ходе встречи Министров иностранных дел ЕС в формате "Химних" (31.08.2022, г. Прага, Чешская Республика) по поводу полного прекращения действия Соглашения между ЕС и Россией об упрощенном порядке оформления виз, непризнания российских паспортов, выданных на недавно оккупированных территориях Украины, а также выработки совместной позиции ЕС об аннулировании 10 миллионов уже выданных россиянам действующих шенгенских виз.

В парламенте призывают институции Европейского Союза, парламенты и правительства его государств-членов установить ограничения на выдачу шенгенских и национальных виз и запрет на въезд для граждан государства-агрессора – Российской Федерации, за исключением определенных категорий – гуманитарные вопросы, воссоединение семьи, политические преследования, получение разрешения на иммиграцию.

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