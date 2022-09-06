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МАГАТЭ представила отчет по итогам миссии на ЗАЭС

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МАГАТЭ представила отчет по итогам миссии на ЗАЭС
Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) представило отчет по итогам инспекции на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре. Объект с марта находится под контролем российских оккупационных войск, что беспокоит не только власти Украины, но и мировое сообщество.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

На сайте МАГАТЭ опубликован отчет на 52 страницах под названием "Ядерная безопасность и гарантии в Украине. Второй сводный отчет генерального директора".

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Члены миссии подтвердили, что Россия разместила "военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах Запорожской АЭС, в том числе несколько военных грузовиков на первом этаже турбинных залов в энергоблоках 1 и 2".

Также миссия МАГАТЭ зафиксировала присутствие экспертной группы "Росатома", которая, как заявила им российская сторона, "дает советы по ядерной безопасности, защищенности и действиям руководства ЗАЭС".

"МАГАТЭ считает, что присутствие старшего технического персонала "Росатома" может привести к вмешательству в нормальную работу операционного руководства и создать потенциальное трение в контексте процесса принятия решений", – отмечается в отчете.

Также упоминается, что присутствие россиян на ЗАЭС оказало негативное влияние на украинский персонал станции, который находится в "чрезвычайно стрессовых условиях".

В своих рекомендациях МАГАТЭ призывает к немедленному прекращению любых обстрелов станции во избежание ее дальнейшего повреждения, для чего нужно "согласие всех соответствующих сторон". При этом не указывается, кто именно производит обстрелы.

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Также специалисты призывают к вывозу с территории ЗАЭС "всех транспортных средств, которые могут вмешиваться в работу систем безопасности и оборудования", а также создать надлежащие рабочие условия для персонала.

Отдельная рекомендация касается "немедленного создания зоны ядерной защиты" вокруг Запорожской АЭС, в чем МАГАТЭ готова помочь.

"Ситуация в Украине беспрецедентна. Впервые вооруженный конфликт продолжается на территории крупной ядерной установки", – подчеркивается в выводах отчета, где отмечается угроза потенциального ядерного конфликта.

Топ комментарии

  • Ан Мур
    інша точка зору на цей звіт - від Олега Шарпа:
    "МАГАТЕ опублікувало звіт за підсумками місії на Запорізьку АЕС:
    Геніально! Оці всі ОБСЄ, Червоні хрести, Amnesty International, МАГАТЕ та інші "незаполітизовані" міжнародні організації - як наші "білі пальта": за все хороше, проти всього поганого. І рибку з`їсти, і на гроші від "Газпрому" сісти.
    Поки міжнародне співтовариство однозначно не визнає, що чорне, а що біле - путін ловитиме рибку у 50 відтінках сірого.
    Отже: ОБСЄ, Червоні хрести, Amnesty International, МАГАТЕ - в сад! ЗСУ - на вихід! Тільки вам довіра".
  • Oleksandr Onys
    Такий прекрасний звіт міг би написати і школяр, ніколи не бувавший на ЗАЕС
  • Berrimor Cute
    Головне з цього звіту:

    1) Військова техніка у машзалі ☑️
    2) Росатом - заважає керуванню станцією і додає ризики до катастрофи. ☑️
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