"Голод боеприпасов" в российской армии был ожидаем, Северная Корея может обеспечить РФ 152-миллиметровыми снарядами и стволами, - ВВС

Особенностью войны в Украине является активное использование артиллерии. Российская армия до последнего времени расчищала массированными артобстрелами путь для наступления пехоты и бронетехники. Украина же начала методично уничтожать российские склады боеприпасов.

Об этом говорится в материале BBC, передает Цензор.НЕТ.

Антироссийские санкции нанесли серьезный удар по российской оборонной отрасли и сильно снизили возможности Москвы в оснащении своей армии, пишет NYT. Это вынудило Москву закупать оружие в Северной Корее.

Однако этот "голод боеприпасов" был ожидаемым, считает корреспондент ВВС по вопросам вооружений Павел Аксенов.

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Российская армия до последнего времени пользовалась своим значительным преимуществом в артиллерии, применяя тактику "огневого вала" - то есть расчищая массированными артобстрелами путь для наступления пехоты и бронетехники. По подсчетам украинской версии журнала "Форбс", в разгар боев за Донбасс в сутки силы РФ тратили около двух тысяч тонн снарядов.

Украинская армия, уступающая противнику по количеству пушек и снарядов, противопоставила этой тактике более точные и дальнобойные артиллерийские системы и высокоточные ракеты GMLRS, которыми начала методически уничтожать российские склады боеприпасов. В итоге, по оценкам наблюдателей, в последние недели интенсивность российских обстрелов значительно снизилась.

Нехватку снарядов определенных калибров в России начали ощущать и прогнозировать еще в мае. Министр обороны Британии Бен Уоллес 11 мая рассказал газете Wall Street Journal, как британские дипломаты ищут в разных странах запасы советских боеприпасов для Украины. "Иногда мы сталкивались с тем, что россияне тоже ищут в некоторых странах такие запасы, потому что они у них тоже быстро заканчиваются", - сказал он.

Эксперты отмечали, что у России уже есть проблемы с артиллерийскими боеприпасами калибра 122 миллиметра, запасы которых, по некоторым данным, заканчиваются. Издание Insider 30 августа выпустило материал, в котором прогнозирует: Россия уже к концу 2022 года столкнется с настоящим снарядным голодом и в целях экономии вынуждена будет сокращать использование артиллерии.

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Выбор КНДР в качестве источников боеприпасов выглядит логичным. Дело в том, что Северная Корея многие десятилетия готовится к войне. По сути, формально эта война с Южной Кореей и не прекращалась. При этом одним из важных способов поражения противника в такой войне Пхеньян всегда рассматривал именно тяжелую артиллерию.

Все эти годы КНДР прилагала большие усилия для разработки и модернизации своего артиллерийского парка. Это привело к появлению новой мощной техники. Новые системы имеют достаточно экзотический 170-миллиметровый калибр, но в стране много артсистем еще советского производства, и для них также должны быть большие запасы 152-миллиметровых снарядов, в которых нуждается и будет нуждаться российская армия.

Это, вероятно, касается и запасных артиллерийских стволов, которые быстро изнашиваются во время интенсивных боевых действий, а также других расходных материалов артиллерии.