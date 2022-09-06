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Российские оккупанты заявили, что прекращают попытки восстановить Антоновский мост в Херсоне: "Нет смысла"

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Российские оккупанты заявили, что прекращают попытки восстановить Антоновский мост в Херсоне: "Нет смысла"
Предатель, так называемый "замглавы военно-гражданской администрации" Херсонщины Кирилл Стремоусов заявил, что оккупационная "власть" пока не планирует принимать новые меры для восстановления Антоновского моста.

Об этом пишет российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на заявление предателя Кирилла Стремоусова, передает Цензор.НЕТ.

"Пока что Антоновский мост никто не восстанавливает, потому что нет смысла, целесообразность отсутствует", - заявил он.

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По его словам, в настоящее время мост полностью закрыт. Такая же ситуация с мостом в Новой Каховке. Он добавил, что якобы мосты их "не очень интересуют", ведь якобы есть переправы.

Топ комментарии

  • Харьков Сумской
    Черговий жест доброї волі.
  • Maxim Ak-Murza
    Спермоусову пора бы озаботиться каким-нибудь резиновым изделием для преодоления Днепра....ну, или пластиковым, на случай если его таки Украинцы возьмут за жабры.
  • Petrov Viktor
    Не вірте цим тварюкам, постійно треба перевіряти та тримати на контролі.
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