Российские оккупанты заявили, что прекращают попытки восстановить Антоновский мост в Херсоне: "Нет смысла"
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Предатель, так называемый "замглавы военно-гражданской администрации" Херсонщины Кирилл Стремоусов заявил, что оккупационная "власть" пока не планирует принимать новые меры для восстановления Антоновского моста.
Об этом пишет российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на заявление предателя Кирилла Стремоусова, передает Цензор.НЕТ.
"Пока что Антоновский мост никто не восстанавливает, потому что нет смысла, целесообразность отсутствует", - заявил он.
По его словам, в настоящее время мост полностью закрыт. Такая же ситуация с мостом в Новой Каховке. Он добавил, что якобы мосты их "не очень интересуют", ведь якобы есть переправы.