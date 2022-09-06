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"Надо, чтобы у всех была тревожная сумка с едой и водой, не медлите", - советник Ермака Милованов

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"Надо, чтобы у всех была тревожная сумка с едой и водой, не медлите", - советник Ермака Милованов
Украинцам следует обязательно подготовить тревожный чемодан с едой на случай непредвиденных обстоятельств.

Такой совет дал советник руководителя Офиса Президента, глава Нацфонда инвестиций и председатель наблюдательного совета "Укроборонпрома", президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов в эфире информационного телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Все зависит от того, где человек находится. Есть две причины. Первая причина – это бедность. Вторая – это близость к передовой, где могут быть перебои со снабжением. Надо иметь тревожную сумку с собой, где будут документы и другие вещи. Так вот, в той сумке нужно еще еду и воду иметь. Желательно, чтобы у всех это было. Пожалуйста, не медлите", - отметил он.

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Топ комментарии

  • Amber
    Не погано було би , щоби Милованов разом із дермаком взяли такі сумки і звалили із Украіни
  • Чайка Київ
    Порокинулось. Яке ж кончЕне.
  • Белла Богун
    Запізнився з порадою місяців на сім.
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