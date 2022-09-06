Шольц оправдал отказ поставки в Украину танков соответствующей договоренностью стран G7
Об этом он заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Германия месяцами поставляет тяжелое вооружение Украине - например, зенитные самоходные установки Gepard, реактивные системы залпового огня, Panzerhaubitze 2000... Как канцлер я порвал с многолетней традицией, которая делала невозможными такие поставки", - сказал он.
На вопрос, почему Германия не передает Украине боевую авиацию или танки, канцлер вспомнил статью президента США Джо Байдена в New York Times, "и такая же позиция остальных партнеров в "Группе семи".
"Я с самого начала говорил: мы не будем действовать сами и будем тесно координировать наши действия с союзниками. Ситуация меняется. Я также согласовывал с Байденом поставку Украине реактивных систем залпового огня", - сказал Шольц.
"Мы делаем то, что необходимо и правильно. Но определенное "разделение труда" имеет смысл. Германия может делать упор на противовоздушную оборону и артиллерию", - добавил он.
Напомним, издание Welt сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц отклонил просьбу украинского премьера Дениса Шмыгаля о поставках дополнительного тяжелого вооружения. Речь шла, в частности, о поставке немецкой промышленностью самых современных танков Leopard 2.