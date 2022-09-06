Суд арестовал военных, причастных к ранению детей в Чернигове
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По ходатайству ГБР двум военнослужащим, причастным к ранению детей в Чернигове, суд избрал меру пресечения - содержание под стражей на два месяца с правом залога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
Военному, который позволил ребенку нажать спусковой крючок реактивной противотанковой гранаты, и его командиру назначили залог в 416 тыс. гривен.
Напомним, 3 сентября на выставке в Чернигове сдетонировал боеприпас.
В ОВА заявили, что в результате взрыва за медицинской помощью обратились 15 человек, из которых 8 детей.
По факту взрыва боеприпаса на выставке в Чернигове задержаны два военнослужащих. Им сообщено о подозрении в нарушении правил обращения с оружием.