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Суд арестовал военных, причастных к ранению детей в Чернигове

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Суд арестовал военных, причастных к ранению детей в Чернигове
По ходатайству ГБР двум военнослужащим, причастным к ранению детей в Чернигове, суд избрал меру пресечения - содержание под стражей на два месяца с правом залога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Военному, который позволил ребенку нажать спусковой крючок реактивной противотанковой гранаты, и его командиру назначили залог в 416 тыс. гривен.

Напомним, 3 сентября на выставке в Чернигове сдетонировал боеприпас.

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В ОВА заявили, что в результате взрыва за медицинской помощью обратились 15 человек, из которых 8 детей.

По факту взрыва боеприпаса на выставке в Чернигове задержаны два военнослужащих. Им сообщено о подозрении в нарушении правил обращения с оружием.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Коли арештують того хто наказав розмінувати Чонгар?
  • Константин К e77bcd2e
    Это не корректировщики и коллаборанты. Им светит по полной
  • Igor Grytselyak
    Що там Чонгар?((десятки тисяч вбитих та мільйони безхатченків та мігрантів((Ось випадково дали дитині щось натиснути((Як можна ,це ж виставка((((
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