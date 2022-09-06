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Оккупант о ситуации на Херсонщине:"Все мосты раз#бали, мы просто здесь в полной ж#пе", - перехват ГУР. АУДИО

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В очередном перехвате ГУР военный РФ рассказал жене о потерях на Херсонском направлении от ударов ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Главного управления разведки Минобороны.

"Вот "Точка У" прямой наводкой. Понтоном перевозили 12 машин и прям в "Урал" попало. Всех нах#й раскидало. Этот #бучий дон-река нах#й, Днепр бл#, она вся трупами нах#й полная уже.

Все мосты раз#бали, Херсон-х#есон.Все раз#бали. Мы просто здесь в полной ж#пе, только вон, бл#дь, паромами нах#й передвигаются пацаны, бл#дь, и п#здец", - пожаловался оккупант.

Читайте: Российские оккупанты заявили, что прекращают попытки восстановить Антоновский мост в Херсоне: "Нет смысла"

Топ комментарии

  • Дмитро Піталов
    Ей снились белые жигули и тут этот ишак позвонил... Ну где совесть?
  • Panda Freeav
    як приємно то слухати.. навіть матюки не портять картину
  • Андрей Л 1ce5b51b
    Она уже коврики выбрала для новой лады, а Зайка все звонит и звонит. За#бал
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