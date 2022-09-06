Теракт в Оленовке: родственники пленных защитников Мариуполя призвали ООН применить действенные механизмы расследования

Родственники защитников Мариуполя констатируют бессилие международных организаций в реальном применении гуманитарного права и требуют реальных шагов по освобождению украинских военнопленных, удерживаемых РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Жена пленного "азовца", руководитель ОО "Женщины из стали" Наталья Зарицкая от имени всех родственников военнопленных заявила: "Мы призываем ООН применить действительно действенные и безотлагательные механизмы расследования теракта в Оленовке, а также заставить Россию выполнять нормы международного гуманитарного права. Сегодня ни одна норма Женевская конвенция об обращении с военнопленными не выполняется Россией".

Зарицкая напомнила, что 25 дней спустя после трагедии в Оленовке, а именно 22 августа, ООН создала группу по расследованию теракта в этой колонии. Генеральный секретарь ООН сообщил, что решил направить миссию по выявлению и установлению фактов трагедии в Оленовке. Но представитель Генсека ООН сообщил, что комиссия пока не может приступить к расследованию, поскольку ситуация на месте происшествия остается опасной для визита представителей ООН.

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"Трудно давать оценку этому заявлению. Но мы понимаем, что создание комиссии без доступа к месту совершения преступления не поможет добиться справедливости в отношении украинских защитников, которые, находясь в плену, были коварно убиты и ранены. Это вопиющее нарушение всех международных договоренностей и гарантий", – отметила жена "азовца".

Она подчеркнула, что тот факт, что даже целая мощная миссия ООН не может пробиться к месту публичной казни военнопленных, так же, как не может туда добраться одна из старейших международных организаций МККК (Международный Комитет Красного Креста), свидетельствует о том, что "наши военнопленные находятся в смертельной опасности".

"Если мир боится признать реальное положение дел и не остановит зло терроризма в его оленовском проявлении, нам следует ожидать еще более страшных и более кровавых массовых преступлений и жестоких расправ… Мы требуем справедливости и привлечения к ответственности держателя наших военнопленных – Российской Федерации", - подчеркнула Зарицкая.

Ее поддержала адвокат Анна Калинчук, которая осуществляет сопровождение некоторых военнопленных, в том числе защитников "Азовстали".

Она еще раз подчеркнула, что есть Женевская конвенция об обращении с военнопленными, и Российская Федерация является участником этой конвенции.

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"Соответственно МККК имеет право задавать вопросы правительству Российской Федерации, что конкретно Российская Федерация делает, чтоб соблюдать условия данной конвенции. А если она не соблюдает условия этой конвенции, то соответственно, МККК и ООН имеют возможность наказывать Российскую Федерацию за несоблюдение норм", - подытожила адвокат.

Напомним, украинским военным, которые до последнего обороняли Мариуполь, пришлось выйти из "Азовстали" и оказаться под контролем россиян. Украинцы надеялись, что безопасность военнопленных будет гарантировать, в частности, Международный Комитет Красного Креста, однако россияне устроили теракт в Оленовке и не предоставили списки погибших. К пленникам не допускают международные организации – представителям МККК дали возможность осмотреть лишь несколько сотен пленных "по обе стороны". Россия нарушает многочисленные обязательства, предусмотренные Женевской конвенцией. В то же время, гендиректор Мардини гарантировал, что они делают все возможное в переписке с РФ, чтобы иметь доступ к пленным.