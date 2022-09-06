После "жеста доброй воли" российская пропаганда создала новый мем - "нет никакой паники"

Российская пропаганда, описывая ситуацию на фронте в связи с наступлением украинских воинов, породила новый мем вроде предыдущего "жест доброй воли" - "нет никакой паники".

На появление этой формулировки в большинстве российских пропагандистских ресурсов обратил внимание журналист Владислав Бовсуновский, передает Цензор.НЕТ.

"После "жеста доброй воли" появился новый мем - нет никакой паники!" - написал он и обнародовал скриншоты с сообщениями российских пропагандистов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Прорыв" Лукашенко, Путин и попа, орденоносцы Кошевой и Пикалов | Підсвинки тижня. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Напомним, "жест доброй воли" стал мемом после того, как Минобороны РФ использовало эту фразу, чтобы описать побег с украинского острова Змеиный из-за сокрушительных ударов украинских войск.