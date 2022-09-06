В Белом доме окончательно решили не вносить РФ в перечень стран-спонсоров терроризма
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США не считают эффективным предложением внести Россию в американский список стран-спонсоров терроризма.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
В Белом доме также заявили, что решение не включать РФ в список стран-спонсоров терроризма является окончательным.
"Внесение РФ в список стран-спонсоров терроризма может иметь непредвиденные последствия для Украины, задержать экспорт продовольствия", – говорится в заявлении.
Напомним, что ранее Байден выступил против признания России страной-спонсором терроризма.