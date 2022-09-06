Сын Портнова уехал из Украины как волонтер и не вернулся, - СМИ

Сын пророссийского деятеля Андрея Портнова, 29-летний Игорь Портнов в марте получил временное разрешение на выезд из Украины в качестве волонтера, следующего за гуманитарной помощью, после чего уехал в направлении Польши и не вернулся.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По информации, полученной журналистами "Схем" из нескольких независимых друг от друга источников с доступом к данным пересечения границы, 22 марта 2022 года Львовская военная администрация внесла Игоря Портнова в систему "Шлях" как личность призывного возраста, которой разрешен временный выезд из страны за гуманитарной помощью, сроком на месяц. Как отмечено в системе "Шлях", такое решение по Игорю Портнову Львовская ОВА вынесла на основании соответствующего обращения от ОО "Народная самооборона". Уже на следующий день, 23 марта, Портнов-младший пересек украинско-польскую границу в пункте пропуска "Краковец". На 6 сентября 2022 года Игорь Портнов в Украину не вернулся.

Вместе с ним границу пересек 23-летний Иван Поддубнов. Он – племянник Андрея Портнова, сын его сестры Юлии Поддубновой, и именно на его машине мужчины уехали из Украины. Иван Поддубнов также не вернулся в Украину по состоянию на 6 сентября.

"Схемы" также обратились с просьбой о комментарии во Львовскую ОВА, которая внесла Портнова в систему "Щлях". "У нас в день более 200 заявок от общественных организаций по внесению в систему "Шлях", если перевести в количество людей – это более 2000 человек в день, которые едут за гуманитаркой. Таких проблем, к сожалению, много. У администрации нет функции проверки, возможностей как это проверять", – отметил заместитель председателя Львовской ОВА Юрий Бучко.

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"Схемы" попросили ЛОГА предоставить копию обращения от общественной организации, на основании которого Портнов-младший был внесен в систему "Шлях". По состоянию на момент публикации администрация не предоставила этот документ.