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Список нардепов, вопреки международным обязательствам Украины, поддержавших законопроект №7654 об ограничении полномочий НАБУ

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Список нардепов, вопреки международным обязательствам Украины, поддержавших законопроект №7654 об ограничении полномочий НАБУ
Опубликован список народных депутатов из Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, поддержавших законопроект 7654 относительно унификации требований к руководителям отдельных государственных органов, который подрывает независимость НАБУ.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Список народных депутатов комитета по вопросам государственной власти, которые вопреки многолетним обещаниям и гарантиям Украины, заявлениям и обращениям наших западных союзников и послов G7, вынесли на голосование законопроект 7654 об ограничении полномочий НАБУ:

фракция "Слуга народа":

Елена Шуляк (председатель партии "Слуга народа"), Виталий Безгин, Виталий Войцеховский, Олег Дунда, Владимир Иванов, Александр Качура, Александр Литвинов, Вячеслав Рублев, Андрей Стрихарский, Андрей Клочко (автор законопроекта, по которому тоже открыто дело НАБУ).

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фракция ОПЗЖ (представляющая якобы запрещенную партию):

Татьяна Плачкова.

Группа "Довіра":

Лариса Билозир, Владислав Поляк.

Группа "За майбутнє":

Виктор Мялык.

Этим людям плевать на все обязательства Украины, на борьбу с коррупцией, для них защита Татарова и любые неадекватные прихоти Офиса президента важнее государственных интересов даже во время войны.

Будем теперь тыкать всю карьеру этих господ и дамы в это позорное решение, которое пытаются протянуть, чтобы спасти от ответственности представителей власти, по которым ведутся расследование НАБУ. Не говорите после этого о вашей принципиальности и государственных интересах, у вас их нет - вы способны на все, если на вас немного повысят голос на Банковой.

Интересно, осмелятся ли "Слуги" за это голосовать при поддержке пророссийской ОПЗЖ. Всех обнародуем", - рассказал он.

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Топ комментарии

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Так чого ми не в Европі? Га зелені?!!!!
  • Анатолий К 65c6a92d
    Я як вони в Європі будуть з Бенею красти бюджет? А кому в Європі потрібен їх "квартал" і "свати"? Ось і роблять все, щоб ми туди не потрапили. Чи можливо раніше татаров, єрмак, демченко і смірнов бажали при Янику в Європу?
  • Small Jerboa
    Не бачу ніякого сенсу запам'ятовувати прізвища "Слуг".
    Якщо хтось досі не покинув цю ганебну партію, він "за!"
    Усі "Слуги" - корупціонери та зрадники!
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