Зеленский пригласил международных инвесторов: Именно на украинской земле будет новый центр экономического роста в Европе

Президент Владимир Зеленский призвал международный бизнес планировать свои инвестиции в Украину уже сейчас, не дожидаясь окончания войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

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"Будь-яка історія успіху в Європі тепер просто неможлива без України – історія політичного успіху чи бізнесу. Вони реальні лише з Україною та в Україні", - сказав Зеленський, виступаючи відеозв'язком на Нью-Йоркській фондовій біржі.

Президент, говорячи про передумови для інвестування, зазначив, що "нам разом із нашими партнерами – зокрема зі Сполученими Штатами, з президентом Байденом – вдалося об'єднати Європу та весь вільний світ навколо боротьби за свободу та цінності свободи. Ми зробили безпрецедентну річ. І це не просто тимчасова річ, це фундаментальний чинник".

"Ми ідеально інтегровані з нашим регіоном і будемо повністю інтегровані з Євросоюзом. Україна вже набула статусу кандидата в члени ЄС – це сталося саме під час цієї війни – і ми обов'язково набудемо повноправного членства", - заявив він.

Зеленський нагадав, що "у нас майже повний спектр природних ресурсів і копалин. Від газу до урану, від літію до титану, від вугілля до кварцитів та багато іншого. Але ми маємо не лише ресурси, а ще й вагому культуру і традицію видобутку, обробки та виробництва".

До речі, сказав він, "одна з причин того, чому Росія пішла проти України загарбницькою війною, - це їхній страх, що ми станемо не просто промисловим конкурентом для Росії, а реальним замінником для багатьох ринків".

Зеленський заявив також, що "Україна може бути і обов'язково стане "зеленим" енергетичним хабом Європи. Ми здатні замінити брудні російські енергоресурси. Україна має величезний природний потенціал встановлення потужностей у зеленій енергетиці та у виробництві "зеленого" водню. Це потенціал як мінімум у десятки, а реально дивлячись на речі – у сотні гігават зелених електричних потужностей".

"Загальний проєкт українського відновлення – це найбільший економічний проєкт у Європі нашого часу. Найбільший для кількох поколінь. Його обсяг оцінюється вже зараз у сотні мільярдів доларів. А з необхідною модернізацією української інфраструктури, враховуючи потреби безпеки, це більше за трильйон доларів і в достатньо короткій перспективі – менше десяти років", - заявив президент.

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"Інфраструктурні фонди знайдуть безліч проєктів в аеропортах та у будівництві нових доріг і мостів. Фонди нерухомості отримають ринок із сотнями мільйонів квадратних метрів нового житла, офісів, логістики та промислової нерухомості. Банки і фінансові установи можуть вийти в Україні на величезний ринок кредитування всіх цих проєктів. Страхові компанії зможуть запропонувати нові страхові продукти, враховуючи специфіку нашого регіону та ризиків. Оператори готелів зможуть розкрити наш великий туристичний та діловий потенціал - усьому світу цікаво побачити Україну, відчути її, бути тут", - сказав він.

"І я закликаю вас планувати інвестиції вже зараз. Не чекаючи, коли ми дійдемо до нашої перемоги", - заявив президент.

Звертаючись до бізнесменів, він припустив, що "можливо деякі компанії з тих, чиї представники зараз тут, або пов'язані з вами компанії досі працюють на російському ринку - не просто продають, а виробляють там".

"Перспектива для всіх бізнесів така, що у будь-якому випадку доведеться піти з Росії. А отже, вигідно – прийти в Україну. Саме на українській землі буде новий центр економічного зростання в Європі", - сказав Зеленський.

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"Будь-яка компанія, яка зможе поставити на свій продукт позначку Made in Ukraine, автоматично стане частиною історії української сміливості та перемоги, глобально відомої історії, а одночасно – частиною нашого життя, яке ми захищаємо усіма силами – і за допомогою найсильніших світових країн та фаворитів", - наголосив президент України.