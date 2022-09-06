ВСУ освободили на Юге новые населенные пункты, - ОК "Південь"

Украинские защитники освободили некоторые населенные пункты на Юге страны, но военное руководство сообщит об этом после зачистки этой территории.

Об этом рассказала начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 6 сентября в эфире Freedom, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Мы продолжаем позиционные бои. Есть территории, которые нами уже освобождены, и есть расчетное время объявления этих территорий такими, которые полностью под юрисдикцией Украины.

Поэтому давайте еще немного подождем, мы готовим сообщение официальное на этот счет, поскольку мы следим, чтобы эти населенные пункты после всех ужасов оккупации в течение полугода, чтобы они не получили массовых артиллерийских и авиационных ударов со стороны врага.

Исходя из таких расчетов, военное командование четко обозначает время, когда можно объявить эти населенные пункты свободными и перешедшими под украинскую юрисдикцию.

Оккупанты оставляют после себя заминированную территорию и это одна из основных угроз, которая может быть серьезной для тех жителей, которые спешат вернуться на эти территории, поэтому мы не спешим объявлять об освобождении населенных пунктов, чтобы провести тщательную зачистку от диверсионных групп и таких сюрпризов" , – рассказала Гуменюк.